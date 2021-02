Jared Kushner, fostul consilier al Casei Albe, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace

Stiri pe aceeasi tema

- Fost consilier principal al Casei Albe, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a fost nominalizat, duminica, la Premiul Nobel pentru Pace, dupa ce a contribuit la „Acordurile Abraham” dintre Israel și statele arabe, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Alaturi de Jared Kusner, a fost nominalizat…

- Disidentul rus Alexei Navalnii, Organizatia Mondiala a Sanatatii si militanta suedeza pentru schimbarile climatice Greta Thunberg se numara printre cei nominalizati la Premiul Nobel pentru Pace din acest an, toti sustinuti de parlamentari norvegieni care au experienta in alegerea castigatorului,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a schimbat definiția conceptului de „imunitate de turma”, explicand ca doar vaccinarea poate duce la imunitate de turma. Schimbarea a fost facuta dupa ce s-a dovedit ca exista suficient de multe cazuri reimbolnavire cu COVID-19, dar și ca oamenii vindecați de COVID-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat miercuri purtarea mastilor sanitare in locuinte pentru a preveni infectarile cu coronavirus atunci cand sunt primiti vizitatori si cand nu poate fi respectata distantarea fizica, relateaza dpa, preluata de Agerpres. In plus, mastile ar trebui purtate…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Fostul medic sanitar principal al Rusiei Ghenadi Onișcenko a declarat ca trebuie vaccinate impotriva coronavirusului grupurile de risc, dar nu intreaga populație, comunica RIA Novosti. Potrivit acestuia, din grupul de risc nu fac parte doar oamenii in varsta, ci…

- „Lockdown” a fost desemnat cuvantul anului 2020, an in care toate marile guverne ale lumii au incercat sa controleze pandemia de coronavirus, a anunțat dicționarul Collins. 6 din 10 cele mai utilizate cuvinte au legatura cu pandemia de Covid-19. Potrivit Collins, cuvantul pe care il defineste drept…

- Principala sursa de transmitere a noului Coronavirus este transportul in comun, considera Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. Conform cadrului medical, soluția o reprezinta adaptarea programului de lucru al companiilor…