Kushner s-a exprimat in cadrul Future Investment Initiative (FII), un mare forum de trei zile supranumit si 'Davos al desertului', care reuneste la Riad inalti responsabili politici si economici veniti din lumea intreaga. 'Daca doriti sa investiti in Cisiordania sau in Gaza, problema care va face reticenti este teama de terorism si ca investitia voastra ar putea fi distrusa sau preluata', a spus Kushner. Consilier si ginere al lui Donald Trump, acesta a mentionat, de asemenea, lipsa unei bune guvernari si 'coruptia' in teritoriile palestiniene ca o bariera in calea investitiilor.

