Jared Kushner a infiintat un grup pentru a promova relatiile dintre patru tari arabe si Israel, relatii normalizate in cadrul unor acorduri la incheierea carora el a contribuit in calitate de consilier al socrului sau, fostul presedinte american Donald Trump, a anuntat grupul miercuri, informeaza Reuters. Kushner a fondat "Abraham Accords Institute for Peace" pentru a aprofunda acordurile pe care Israelul le-a incheiat anul trecut cu Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain, Sudan si Maroc.

Kushner, care este casatorit cu fiica lui Donald Trump, Ivanka Trump, scrie de asemenea o carte despre…