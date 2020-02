Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Gorj s-a decis sa-și arate talentul de „fotbaliator” la Timișoara. A „luat in șuturi” jardinierele de flori de pe Podul Michelangelo. A luat și amenda! Polițiștii locali au depistat sambata noaptea, in jurul orei 03.50, un tanar de 26 de ani, cu domiciliul in Targu Jiu – Gorj, care a deteriorat…

- Un tanar, de 19 ani, din comuna Baia de Fier, Gorj, este cautat de poliție, dupa ce a disparut din apartamentul in care locuia cu prietena sa. Astfel, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati marți de catre o tanara, de 17 ani, din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul…

- Mai multi tineri si-au unit destinele in noaptea dintre ani, la Poarta Sarutului. Noua casatorii au fost oficiate de Anul Nou, la Poarta Sarutului, din Targu-Jiu. Este vorba de 18 tineri din Gorj, Valcea, Argeș și Timișoara. Cununia civila colectiva a fost oficiata de primarul municipiului Targu Jiu,…

- In urma cu șapte ani, in comuna Crasna, din județul Gorj, o fosta profesoara din Belgia și-a deschis o fabrica de ciocolata, care a reușit sa devina o atracție locala. In perioada sarbatorilor, angajații lucreaza mai intens, caci, cum e de așteptat, numarul comenzilor e mai mare. Printre produsele de…

- La data de 23 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 15 ani, din localitate, banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat. Din primele…

- Pe o pagina de socializare din Targu Jiu o mama din Gorj a anunțat ca i-a disparut fiul, student in Timișoara la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Tanarul ar fi plecat din caminul unde locuia fara actul de identitate și doar cu telefonul mobil. Parinții sunt dispuși sa ofere…

- Un tanar acuzat ca condus sub influenta substantelor psihoactive si-a demonstrat nevinovatia prin efectuare de teste speciale la Institutul de Medicina Legala Mina Minovici din Bucuresti. Politistii din Targu Jiu au trimis pe 22 iulie un comunicat de presa, referitoar la un tanar, de 25 de ani, din…

- Un șofer in varsta de 25 de ani, din Targu-Jiu, caruia i s-a facut dosar penal pentru consum de droguri, a reușit sa demonstreze ca polițiștii s-au inșelat, analizele toxicologice demonstrand ca, de fapt, luase paracetamol și metaboliți, anunța MEDIAFAX.Primul șofer la care rezultatul a ieșit…