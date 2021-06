Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Francez din Timișoara dorește sa aduca aproape comunitatea. De aceea, și-a transformat gradina intr-un spațiu polivalent pentru activitați culturale, educaționale și ludice in aer liber – Jardin vivant. Inaugurarea acestui spațiu va avea loc marți, 8 iunie, de la ora 18, in prezența Excelenței…

- „Azi -noapte, in jurul orei 1, polițiștii secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar de 25 de ani a fost deposedat, sub amenințarea unei arme, de telefonul pe care il avea asupra sa de catre mai multe persoane necunoscute, in timp ce se afla in Parcul Catedralei din Timișoara.In…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Lechința impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Bistrița au acționat ieri pe raza comunei Sinmihaiu de Cimpie. Articolul FOTO – Tineri cercetați pentru braconaj. Au fost prinși cu armele in mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 71 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 317 teste efectuate (din care 68 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (32). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Medicul primar ATI Ciprian Gindac, de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara susține ca situația din spitale și mai ales de la ATI este cumplita. Oamenii mor pe capete, iar medicii au ajuns sa se simta niște ”simpli declaratori”, asta pentru ca in valul III pandemia este mai contagioasa, iar boala…

- Aproximativ 25 de persoane s-au strans luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru a protesta la adresa autoritaților. „Arafat judecat, pentru cei legați de pat”, „Nu va fi frica, pandemia pica” au fost cateva dintre scandarile celor prezenți, care sunt…

- Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 350 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.369 de teste efectuate (din care 511 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 203, Lugoj – 14, Buziaș – 2, Faget – 2, Jimbolia…