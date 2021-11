Stiri pe aceeasi tema

- ​Jaqueline Cristian (100 WTA) a avut parte de o saptamâna de vis și, în postura de lucky loser, a ajuns pâna în finala turneului "WTA 250" de la Linz. Chiar daca a fost învinsa de Alison Riske, sportiva noastra va înregistra un salt important în ierarhia…

- Jaqueline Cristian, locul 100 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, a pierdut prima finala din cariera, vineri seara, la turneul de categorie WTA 250 de la Linz. Cristian a fost invinsa de Alison Riske, locul 73 mondial si favorita 8, scor 2-6, 6-2, 7-5. Meciul a durat…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa vineri seara, in finala turneului de tenis de la Linz, de americanca Alison Riske (73 WTA). Pentru sportiva romana de 23 de ani, aflata pe locul 100 WTA, a fost prima finala intr-un turneu din circuitul profesionist. Ea va urca pe locul 73.

- Jaqueline Cristian (23 de ani, 100 WTA) disputa vineri, de la ora 20:00, prima finala a carierei. Jucatoarea din Romania o intalnește in ultimul act de la Linz pe americanca Alison Riske (31 de ani, 73 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Jaqueline Cristian a intrat pe…

- Organizatorii turneului WTA 250 de la Linz au anunțat programul zilei de vineri, una in care va avea loc finala dintre Jaqueline Cristian și Alison Riske. Meciul dintre Cristian (100 WTA) și americanca Riske (73 WTA, favorita 8) va incepe de la ora 20:00, dupa finala de dublu, care se va disputa de…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 100 WTA) o va infrunta pe americanca Alison Riske (31 ani, 73 WTA) in finala turneului WTA 250 de la Linz (Austria), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 euro. Fapt mai rar in tenis, ambele jucatoare au beneficiat…

- Jucatoarea americana de tenis Alison Riske (locul 73 WTA si cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz. Aceasta a profitat in semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins (locul 29 WTA si cap de serie 3). Collins a abandonat dupa primul…

- Alison Riske s-a calificat joi în finala turneului WTA 250 de la Linz, jucatoarea aflata pe locul 73 în ierarhia mondiala profitând de abandonul adversarei. Pentru titlu, americanca se va duela cu Jaqueline Cristian.Dupa ce a pierdut primul set cu 7-5, Danielle Collins (84 WTA)…