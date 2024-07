Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian (locul 61 WTA) a eliminat-o pe Gabriela Ruse (locul 147 WTA) in optimile Turneului WTA 250 de la Iași, scor 6-4, 6-7, 6-2, intr-un meci care a durat aproximativ 3 ore. Jaqueline Cristian a caștigat primul set al partidei, dar l-a pierdut pe cel de-al doilea, care a fost decis in tiebreak.…

- Anca Todoni și Jaqueline Cristian s-au calificat in optimi la UniCredit Iași Open. Duel romanesc in optimi Romania are patru reprezentante in optimile de finala ale turneului WTA UniCredit Iași Open, concurs dotat cu premii totale in valoare de 232.244 de euro și 250 de puncte WTA. Dupa ce duminica…

- Perechea formata din romanca Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostyuk s-a oprit in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Paolini și Errani au avut nevoie de doua ore și trei minute pentru a trece de Ruse și Kostyuk, scor 1-6, 6-4, 6-1. Italianca Jasmine Paolini, care…

- Sorana Cirstea a fost invinsa de rusoaica Ana Blinkova cu 6-3, 3-6, 7-6 (10/5), marti, in prima runda a turneului de la Roland Garros. Cirstea (34 ani, 30 WTA), cap de serie numarul 28, s-a inclinat dupa doua ore si jumatate, pierzand ultimele sase puncte ale meciului, dupa ce a avut 5-4 in tiebreak.…

- Mii de spectatori au trecut duminica de porțile complexului Roland Garros sub un cer innorat, pentru a asista la debutul Openulu Franței, al doilea turneu de Grand Slam al anului, care a inceput duminica in vestul Parisului. Fanii romani o incurajeaza in prima zi pe Jaqueline Cristian.

- Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului Trophee Clarins (WTA 125), dupa ce a intrecut-o pe chinezoaica Lin Zhu cu scorul de 0-6, 6-1, 6-1. Ruse a avut nevoie de o ora si 34 de minute pentru a trece de a cincea favorita. Meciul a avut o desfasurare neasteptata, insa…

- Jaqueline Cristian a reușit calificarea in turul al treilea al turneului „WTA 1000” de la Roma, dupa meciul caștigat in trei seturi in fața rusoaicei Elina Avanesyan (72 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2. Reamintim ca, deși a pierdut in finala calificarilor, Jaqueline Cristian (68 WTA) a ajuns direct in turul…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, vineri, dupa o victorie spectaculoasa in fata cehoaicei Barbora Krejcikova, cu 2-6, 6-0, 6-2. Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a impus in fata…