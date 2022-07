Stiri pe aceeasi tema

- Kristina Liscevici schimba echipele incepand cu sezonul viitor, ea semnand un contract pe doi ani cu Dunarea Braila. Cea mai buna jucatoare straina din Liga Naționala in campionatul trecut, sarboaica Kristina Liscevici va juca in sezonul viitor la Dunarea Braila. Liscevici a semnat un contract pe doua…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat doua pozitii si se afla pe locul 16 in clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume, dat publicitatii luni de WTA, la o zi dupa incheierea turneului de Mare Slem de la Wimbledon, unde reprezentanta tarii noastre s a oprit in semifinale.Romania…

- Asociația de Tenis Feminin (WTA) a publicat noul clasament, luni dimineața, dupa incheierea turneelor pe iarba de la Birmingham și Berlin. Simona Halep (30 de ani) și Sorana Cirstea (32 de ani) și-au aflat in mod oficial noile poziții din clasament, dupa ce ambele au pierdut in semifinale la Birmingham. …

- Simona Halep se afla la Cluj unde a participat la meciul de retragere a lui Horia Tecau. Aflata in Cluj, Halep a primit un cadou special, un BMW electric de 100.000 de euro. „Cum sunt la volan? Exact ca pe terenul de tenis!”, a glumit Halep, citata de sport.ro. Simona Halep a devenit imaginea constructorului…

- Cristina Neagu, 33 de ani, cea mai valoroasa jucatoare de handbal din Romania, a dialogat timp de aproape o ora, in cadrul unui proiect jurnalistic facilitat de BRD Groupe Societe Generale, despre prezentul și viitorul handbalului romanesc, despre CSM și naționala, despre antrenorat și viața de dupa…

- CS Minaur va aborda noul sezon cu echipa mult schimbata. Ramane de vazut daca in bine sau nu. Știm pana acum ca din sezonul urmator vor evolua la Minaur 6 jucatoare din strainatate. iar acum clubul a anunțat ca au semnat cu Minaur și doua jucatoare din Romania. Prima dintre ele, potrivit csminaur.ro…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani) a coborat o pozitie si se afla pe locul 20 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 6 iunie. In Top 100, mai figureaza alte patru jucatoare din Romania: Sorana Cirstea - locul 34 (in coborare opt pozitii), Irina Begu - locul 44 (in…

- Cu o prezenta masiva pe tabloul principal, unde se afla cinci jucatoare acceptate direct si doua venite din calificari, tenisul feminin romanesc are toate motivele sa savureze al doilea Grand Slam al anului.