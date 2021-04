Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza accidentarilor, Simona Halep rezista tot mai greu pe teren. Iar cifrele confirma aceasta realitate trista. Teoretic, la ce calendar are, in luna aprilie, ea ar trebui sa joace la foc automat. Practic, ramane de vazut daca starea ei fizica va permite acest lucru.Sportul de performanta uzeaza…

- Rivaldo, fost mare internaE›ional brazilian, care a cA¢E™tigat bronzul alAƒturi de naE›ionala E›Aƒrii sale la Jocurile Olimpice din 1996, a vorbit despre visul Simonei Halep (29 de ani, 3 WTA) de a cuceri o medalie la Tokyo. Cu aproximativ patru luni A®nainte de statul Jocurilor Olimpice de la Tokyo,…

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt un exemplu pentru toți indragostiții! Celebra tenismena și iubitul ei fac echipa in orice situație. Astfel, in timp ce ea are grija de sanatate, partenerul ei se ocupa de munca... și inca cum! Cunoscutul milionar a demonstrat ca poate renunța oricand la „pretențiile de…

- Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala de la Australian Open. A pierdut 3-6, 3-6 in fața Serenei Williams. Soțul jucatoarei din SUA a comentat verdictul duelului, aducandu-l in discuție pe Ion Țiriac. Soțul Serenei Williams, atac la Ion Țiriac dupa eșecul Simonei Halep de la Australian Open…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminata in sferturile de finala de la Australian Open 2021 de americanca Serena Williams (39 de ani, 11 WTA), scor 3-6, 3-6. La finalul meciului, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat partida și a spus ca Simona a greșit pentru ca nu și-a asumat mai multe…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) e in sferturile de finala de la Australian Open, dupa o victorie in trei seturi, 3-6, 6-1, 6-4 cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA). Simona Halep și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de la Australian Open, intr-un meci care va avea loc…

- Simona Halep a dialogat de la balconul hotelului cu doi prezentatori australieni de emisiuni radio, care s-au urcat pe acoperisul postului aflat vizavi de locul in care sunt in carantina unii dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume, la Adelaide, potrivit news.ro. Erin Philips si Soda…