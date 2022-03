Stiri pe aceeasi tema

- Accidentata la genunchiul drept in timpul partidei cu Daria Kasatkina (turul doi, WTA Doha), Jaqueline Cristian a fost operata și a oferit, printr-o postare pe Instagram, ultimele detalii cu privire la starea ei de sanatate.

- Un accident nefericit la genunchi a facut ca sportiva romina Jaqueline Cristian sa fie nevoita sa se retraga din turneul de tenis de la Doha, in momentul in care conducea cu un set avans, in fața rusoaicei Daria Kasatkina (28 WTA), intr-un meci disputat in turul secund al competiției. Jaqueline Cristian…

- Jaqueline Cristian a trecut prin momente dificile, dupa ce castigase primul set cu Daria Kasatkina la Doha. Jucatoarea de tenis s-a accidentat cumplit și a fost scoasa de pe teren in scaun cu rotile.

- Un accident nefericit la genunchi a facut ca sportiva romana Jaqueline Cristian sa fie nevoita sa se retraga din turneul de tenis de la Doha, in momentul in care conducea cu un set avans, in fața rusoaicei Daria Kasatkina (28 WTA), intr-un meci disputat in turul secund al competiției.

- Jaqueline Cristian (23 de ani, 71 WTA) s-a retras, la scorul de 6-2, 2-2, din cauza unei accidentari, in meciul cu Daria Kasatkina (24 de ani, 28 WTA). Romanca a acuzat probleme la genunchi in setul doi, dupa ce a sarit sa ajunga la un lob și a calcat stramb. Ea avut nevoie de intervenția medicului,…

- Jaqueline Cristian, locul 71 WTA, a abandonat, marti, meciul cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 28 WTA, din turul al doilea al Qatar Open de la Doha, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Marius Tomozei (31 de ani) a fost externat in aceasta dimineața din Spitalul de Ortopedie MedLife Romania. Luni, fundașul lui Dinamo a fost supus luni, 21 februarie, unei intervenții chirurgicale la genunchiul stang. Tomozei a suferit o ruputura de ligamente incrucișate și de menisc in urma unui intrari…

- Gabriela Ruse (61 WTA) s-a calificat, sâmbata, în turul doi al calificarilor din cadrul turneului WTA Dubai, competiție de categorie WTA 500.În runda inaugurala, sportiva noastra a trecut de rusoaica Anastasia Gasanova (126 WTA), scor 6-2, 7-5. Meciul a durat o ora și 43 de minute.De…