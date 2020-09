Japonia: "Zidul de fier", ales oficial prim-ministru / Problemele cu care se va confrunta Yoshihide Suga

Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, in varsta de 71 de ani, noul sef al Partidului Liberal-Democrat, aflat la putere in Japonia, a fost ales miercuri, de Camera Inferioara a Parlamentului, in functia de prim-ministru in locul lui Shinzo Abe, care a demisionat din motive de sanatate, relateaza AFP.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe intentioneaza sa organizeze o conferinta de presa cat mai curand in aceasta saptamana cu privire la problemele sale de sanatate dupa ce vizitele recente la un spital au alimentat ingrijorarile publicului, a relatat marti presa locala, citata de Reuters. …

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP. "Consiliul national de securitate a discutat acest subiect si…

- Fostul ministru al Justiției japonez și soția, sa membra a parlamentului, au fost arestați joi fiind acuzați de cumparare de voturi, au anunțat procurorii din Tokyo potrivit Reuters.Katsuyuki Kawai și soția sa, Anri, ar fi platit cinci persoane cu 1,7 milioane de yeni (aproximativ 15.900 de…