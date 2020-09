Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, 71 de ani, a fost ales miercuri, de Camera Inferioara a Parlamentului, premier al Japoniei si il va inlocui astfel pe Shinzo Abe, care a demisionat din aceasta functie din motive de sanatate, informeaza AFP si Reuters.

