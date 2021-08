Oficialul a precizat ca dozele de Pfizer si Moderna vor sosi la inceputul anului viitor, la timp pentru administrarea cele de a trei doze angajatilor din sistemul medical si persoanelor in varsta, care au prioritate si au primit in cea mai mare parte a doua doza pana in iulie. Japonia vizeaza un nivel de vaccinare de 80%, a declarat Kono intr-o emisiune nationala la Fuji TV. Un sistem digital privind dovada vaccinarii va fi disponibil spre sfarsitul acestui an, a adaugat el. Japonia a ramas in randul natiunilor dezvoltate in ceea ce priveste vaccinarile impotriva Covid, vaccinandu-se complet acum…