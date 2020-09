Japonia vrea să construiască o fabrică pe Lună Japonia intenționeaza sa construiasca o fabrica pentru producția de hidrogen pe Luna pina in 2035. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la agenția Kyodo. Fabrica va fi construita in zona polului sud, unde exista depozite de gheața. Ea va produce combustibil, precum și oxigen și hidrogen. Acesta din urma va fi folosit pentru combustibil pentru a se deplasa in jurul Lunii sau intre orbita P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

