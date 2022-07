Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant si aliatii sai au castigat o "super-majoritate" la alegerile senatoriale organizate duminica in Japonia, la doar cateva zile dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, conform informatiilor aparute luni in presa locala, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul premier Adrian Nastase face o previziune infricoșatoare in contextul asasinarii fostului premier nipon Shinzo Abe. "Atentatul de astazi din Japonia intoarce privirile noastre – cel putin partial – de la conflictul militar din Europa la situatia din Pacific. Duminica vor avea loc alegeri…