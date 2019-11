Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a Misiunii economice din Japonia, organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in perioada 10-17 noiembrie 2019, a fost dedicata intalnirii cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie din Osaka, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri japonez din aceasta regiune.…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, informeaza Agerpres. Romania se afla sub…

- Astronautul italian Luca Parmitano va incuraja din spatiu echipa sa nationala de rugby, care vineri va infrunta Africa de Sud intr-un meci decisiv pentru calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019 din Japonia, relateaza Reuters. Parmitano va urmari confruntarea din grupa…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia condamna testul balistic efectuat de Corea de Nord, afirmâmd ca acesta reprezinta o încalcare a rezoluțiilor ONU, scrie Mediafax, citând Reuters. Abe a declarat pentru reporteri ca Phenianul a lansat cel puțin doua…

- Reprezentativa Africii de Sud a invins, sambata, la Toyota, cu scorul de 57-3, selectionata Namibiei, intr-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de rugby, competitie gazduita de Japonia potrivit news.roIn grupa B s-au mai inregistrat pana acum urmatoarele rezultate: Noua Zeelanda – Africa de…

- Fundasul Gerard Pique pune startul neconvingator al echipei de fotbal FC Barcelona in acest sezon de La Liga pe seama turneelor efectuate de catalani in vara in SUA si Japonia, relateaza Reuters. Barca a invins-o greu pe Villarreal in meciul de marti si ocupa locul 4 cu 10 puncte din 6…

- Anglia a invins Tonga cu scorul de 35-3 intr-un meci desfasurat in Grupa C la Cupa Mondiala din Japonia. Englezii au castigat cu bonus ofensiv, dar nu au stralucit in acest joc. Este adevarat, nici nu au fortat, potrivit Mediafax.In Grupa C s-a mai jucat partida Franta – Argentina 23-21. Urmatorul…

- Cei trei fosti responsabili ai Tepco, operatorul centralei Fukushima Daiichi, devastata de valurile uriase declansate de seismul cu magnitudinea 9 din 11 martie acel an, sunt singurele persoane fizice judecate in legatura cu aceasta catastrofa, cel mai grav accident nuclear dupa cel de la Cernobil…