Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia aurului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record de peste 2.000 de dolari, pe masura ce investitorii s-au indreptat spre protectia oferita de metalul galben, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, transmite Reuters.…

- In momentul in care tensiunile din regiune au erupt dupa moartea generalului iranian Qasem Soleimani, ucis vineri intr-un raid american in Irak, prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, a reiterat planurile sale de desfasurare a Fortelor de Autoaparare in Orientul Mijlociu in scopul asigurarii securitatii…

- Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat ca uciderea generalului Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa'' pentru Orientul Mijlociu, iar armata americana ''va plati pretul'' pentru acest asasinat, scrie CNN."Pedeapsa justa, prezența americana in regiune. Bazele militare americane,…

- Iranienii au arborat pentru prima data in istorie steagul rosu deasupra unei moschei considerata loc sacru. Arborarea steagului rosu simbolizeaza inceperea unui „razboi sangeros” in cultura araba și este asociat in special la șiiți cu razbunarea. Steagul a fost arborat in cel mai sfant oraș din Iran,…

- Zeci de internauti il acuza pe presedintele SUA Donald Trump de ipocrizie ca urmare a ordinului dat de acesta pentru atacul asupra generalului irakian Qassem Soleimani. In 2011, Trump incepea o serie de atacuri asupra presedintelui de atunci, Barack Obama, despre care spunea ca ar porni un razboi cu…

- Iranul a asigurat ca Statele Unite i-au cerut sa "sa razbune proportional" dupa asasinarea de vineri, intr-un raid american, a generalului iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, conform AFP.

- Casa Alba trimite efective masive in Orientul Mijlociu, dupa uciderea generalui iranian. Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani,…

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…