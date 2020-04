Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a scos un comentariu de pe site-ul sau oficial referitor la prim-ministrul japonez Shinzo Abe si costurile amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa un protest al Comitetului de organizare nipon Tokyo 2020, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat luni ca Japonia va plati costurile suplimentare generate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentia dpa. "Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a fost de acord ca Japonia sa continue sa acopere…

- Japonia va acorda un ajutor de 100.000 de yeni (857 euro) fiecarui rezident, japonez sau strain, a anunțat premierul Shinzo Abe, citat de AFP.„Vom face in așa fel incat sa acordam rapid suma la toata lumea”, a afirmat Abe, in conferința de presa in care a argumentat decizia de a extinde starea de urgența…

- Sportivii, organizatiile sportive nationale si federatiile sportive nationale si internationale au reactionat cu tristete sau usurare la vestea ca Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate marti cu un an din cauza pandemdiei de coronavirus, transmite Reuters. Competitia polisportiva…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a decis sa solicite Comitetului International Olimpic (CIO) amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate sa inceapa pe 24 iulie, a anuntat marti postul public de televiziune NHK, citat de agentia EFE.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a admis ca amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo este o optiune, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara celor care ies din case in timpul noptii/ UPDATE: Model adeverința…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea fi amanate pentru o data ulterioara in cursul anului, din cauza pandemiei de coronavirus, a recunoscut, joi, presedintele Federatiei Internationale de Atletism, Sebastian Coe, afirmand in acelasi timp ca este inca prea devreme pentru a se lua o decizie definitiva,…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in pofida amenintarii pe care o reprezinta raspandirea...