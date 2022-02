Japonia va livra gaz lichefiat Europei Japonia va redirectiona incarcaturi de gaz natural lichefiat (GNL) catre Europa, in urma unor solicitari din partea SUA si a Uniunii Europene, a declarat ministrul japonez al Economiei, Comertului si Industriei, Koichi Hagiuda. Masura aliniaza tara cu Occidentul in contextul in care tensiunile cu Rusia se intensifica, anunta Reuters. Ingrijorarea a crescut cu privire la posibila intrerupere a livrarilor de gaze din Rusia, cel mai mare furnizor al Europei, in urma acumularii de trupe rusesti in apropierea Ucrainei si a intensificarii tensiunilor dintre Moscova si Occident. Livrarile suplimentare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

