Marea si muzica. Concerte de weekend

In Constanta, in ciuda conditiilor vitrege de manifestare a actului cultural, continua seria de evenimente organizate de Teatrul de Opera si Balet "Oleg Danovski".In acest weekend, spectacolele oferite de artistii lirici, in parcul Operei, vor prilejui intalnirea publicului meloman cu muzica de calitate, cu arii si cantece din… [citeste mai departe]