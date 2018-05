Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a salutat drept istoric summitul dintrepresedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un, care s-au angajat vineri la o ”denuclearizare” a Peninsulei Coreea, scrie AFP. ”Dupa un an furios de tiruri de rachete si teste nucleare, o intalnire istorica intre Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza…

- Presedintele american, Donald Trump a salutat intalnirea istorica dintre liderul nord-coreean, Kim Jong Un si presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, insa a subliniat ca numai timpul va permite evaluarea actualelor schimbari. Si premierul japonez, Shinzo Abe a saluat reuniunea la cel mai inalt nivel…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri, in cursul unei conferinte de presa organizate in comun cu premierul japonez, Shinzo Abe, in Florida, ca va ajuta Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti de Coreea de Nord in anii 1970 si 1980, relateaza AFP. "Vom actiona foarte dur in privinta…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a anuntat miercuri ca accepta sa lanseze discutii despre "acorduri comerciale" cu Statele Unite, recunoscand in acelasi timp ca exista in continuare diferente de vedere pe aceasta tema cu presedintele Donald Trump care l-a primit in Florida, relateaza AFP. "Am convenit…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca e posibil ca intalnirea cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, sa nu mai aiba loc. Cu ocazia primirii premierului japonez Shinzo Abe la Mar-a-Lago, in...

- Guvernul de la Tokyo a transmis regimului de la Phenian ca premierul nipon Shinzo Abe doreste sa aiba o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, in contextul in care Japonia se teme ca ar putea fi exclusa de la discutiile inter-coreene, relateaza presa nipona, citand surse diplomatice.

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia, in cursul discutiei,…