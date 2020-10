Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Japoniei ar fi decis sa arunce in mare peste 1 milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Pescarii locali spun ca aceasta acțiune le va distruge industria, scrie The Guardian. Potrivit presei locale, lucrarile vor incepe cel mai devreme in 2022 și vor dura…

- Ministerul Sanatații dintr-o țara asiatica va oferi doze gratuite de vaccin impotriva coronavirusului pentru toți cetațenii. Este vorba de Japonia. Cetațenii vor primi gratuit cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului, conform agenției de presa Kyodo, citata de Agerpres . Masura a fost adoptata,…

- Japonezii vor primi gratis cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului, potrivit unei masuri adoptate vineri de Ministerul Sanatatii din Japonia, in efortul de a reduce incidenta COVID-19 in aceasta tara, transmite agentia de presa Kyodo. Masura vizeaza prima doza de vaccin pentru fiecare persoana,…

- Ministrul japonez al Apararii, Taro Kono, le-a cerut Forțelor de auto-aparare sa urmeze un protocol special in cazul intilnirii unor obiecte aeriene neidentificate care ar putea amenința securitatea Japoniei. Astfel, membrii FAA trebuie sa inregistreze și sa fotografieze orice obiect aerian neidentificat…

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a declarat marti, intr-un interviu la postul de radio RNE, ca executivul din care face parte insista pe o armonizare la nivelul intregii Uniuni Europene a masurilor de calatorie in timpul pandemiei de coronavirus pentru a limita problemele cu…

- Grecia negociaza cu Franta si cu alte tari in vederea achizitionarii unor echipamente militare cu care sa-si consolideze armata, intr-un context de tensiuni tot mai puternice cu mize energetice in estul Marii Mediterane, a declarat marti un oficial din Guvernul de la Atena pentru Reuters, noteaza…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters, conform news.ro. In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului din…