Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cea mai mare parte a dispozitivelor electronice sunt fabricate in China, deoarece in statul asiatic costurile cu forta de munca sunt in continuare reduse si nu exista o criza de angajati. Exista, totusi, si alte tari in care se asambleaza astfel de dispozitive. Exemple sunt Taiwan, India, Vietnam,…

- Poate ca a venit vremea ca toti sa iubim robotii, la fel de mult cum o fac asiaticii. In Vest, robotii au parte de reclama negativa – suntem ingrijorati ca ne-ar putea „fura” joburile, chiar ca ar putea extermina umanitatea, scenarii care au fost mediatizate in prea multe filme de tipul „Terminator”,…

- Fostul prim-ministru japonez Yasuhiro Nakasone, fost ofiter maritim în al Doilea Razboi Mondial si unul dintre premierii cu cel mai lung mandat din Japonia, a împlinit 100 de ani duminica, ocazie cu care a lansat un apel la revizuirea constitutiei pacifiste, postbelice a tarii, transmite…

- China, Japonia si Coreea de Sud au convenit miercuri, la Tokyo, sa coopereze in scopul denuclearizarii totale a peninsulei coreene, si si-au aratat sustinerea fata de declaratia comuna emisa de Seul si Phenian la summitul istoric de la 27 aprilie, relateaza AFP si dpa. Premierul japonez Shinzo Abe a…

- Surse din interiorul guvernului din Japonia au transmis, in exclusivitate pentru Reuters, ca Tokyo planuiește sa achiziționeze planurile pentru un nou tip de avion de lupta, pentru a descuraja marile puteri din zona, China și Rusia. Ramane la latitudinea SUA daca va permite acest lucru sau nu.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri, in cursul unei conferinte de presa organizate in comun cu premierul japonez, Shinzo Abe, in Florida, ca va ajuta Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti de Coreea de Nord in anii 1970 si 1980, relateaza AFP. "Vom actiona foarte dur in privinta…

- China si Japonia, cele doua mari puteri rivale asiatice, au purtat luni, la Tokyo, discutii economice la nivel inalt pentru prima data in ultimii opt ani, vazand in acestea promisiunea unui 'nou inceput' in relatiile bilaterale, adesea tensionate, relateaza AFP. Colaborarea intra intr-o 'faza…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nuclear si balistic, informeaza cotidianul Nikkei, citat de Le Figaro. Kim Jong-Un a efectuat saptamana trecuta…