Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii unui oraș din Japonia spun ca au scapat de lupi dupa ce au montat lupi roboți in mai multe zone. Decizia a fost luata de autoritați dupa ce ani de zile au avut loc zeci de atacuri, iar doua dintre ele s-au incheiat cu moartea a doua persoane, scrie The Guardian.

- Pandemia de coronavirus va provoca o "zombificare" de lunga durata a economiilor dezvoltate, potrivit raportului privind estimarile economice aferente trimestrului al patrulea al Economist Intelligence Unit (EIU), transmite CNBC. Agathe Demarais, director pentru estimaril globale la Economist…

- Agathe Demarais, director pentru estimaril globale la Economist Intelligence Unit, a sugerat ca trasaturile de ”zombi” asociate anterior economiei japoneze, respectiv ”crestere lenta, inflatie scazuta si datorii mari, vor deveni un fapt obisnuit la nivel economiilor avansate”, in urma pandemiei. Demarais…

- Yoshihide Suga a fost ales, luni, in functia de lider al Partidului Liberal-Democrat din Japonia si urmeaza sa fie numit prim-ministru in locul lui Shinzo Abe, potrivit site-ului T-Online.de, relateaza mediafax.Yoshihide Suga, in varsta de 71 de ani, a fost pana acum secretar al Cabinetului…

- Premierul japonez Shinzo Abe, care se pregateste sa plece din functie saptamana viitoare din motive de sanatate, a insistat vineri pe necesitatea intaririi capacitatilor de aparare antiracheta ale tarii, cu precadere pentru a contracara amenintarea nord-coreeana, transmite AFP. ''Cred ca este…

- Un taifun puternic s-a abatut asupra sudului Japoniei. Zeci de case au fost avariate, iar localitati intregi au ramas fara energie electrica din cauza vantului puternic care a batut in rafale de pana la 160 de kilometri pe ora.

- Ploi torentiale si rafale puternice de vant au lovit insulele din sudul Japoniei marti dimineata, in timp ce taifunul Maysak se apropia de regiune, relateaza dpa. Autoritatile le-au cerut rezidentilor "sa se adaposteasca in cladiri rezistente" dupa ce agentia meteorologica japoneza a avertizat ca Maysak…

- Meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii unui „dezastru major“ in arhipelagul nipon. Taifunul Maysak se indreapta astazi spre partea sudica a Japoniei. Agentia meteorologica japoneza a avertizat ca Maysak poate aduce valuri inalte, ploi torentiale si rafale violente de vant care au…