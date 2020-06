Stiri pe aceeasi tema

- Un interviu despre negru și alb, despre realitate și realitate virtuala, minciuna și istorie, autonomie universitara și teoriile de gen. Despre cum stranuta America și face febra Europa, despre cat ințelegem din vremurile pe care le traim. Alin Fumurescu s-a nascut la Brad, a facut studii la Cluj…

- Imagini televizate surprinse in orasul Sendai din nord-estul Japoniei arata un obiect asemanator unui balon, sub care se afla o structura subtire in forma unei cruci, pe care se aflau elice, care pareau ca se roteau. Reprezentantii Biroului de Meteorologie din Sendai au precizat ca obiectul neidentificat…

- Un oraș din Japonia le-ar putea interzice prin lege locuitorilor sa se uite la telefon in timp ce merg pe strada. In orașul Yamato, din zona centrala a Japoniei acest lucru poate deveni ilegal, transmite Daily Mail, potrivit stirileprotv.ro. Consilierii orașului urmeaza sa voteze o propunere de interzicere…

- Un obicei comun in majoritatea țarilor lumii, acela de a te uita la telefon in timp ce mergi pe strada, ar putea deveni ilegal intr-un oraș din Japonia, de la 1 iulie. Consilierii Municipiului Yamato, situat in zona centrala a Japoniei, urmeaza sa voteze un proiect de lege care interzice aceasta activitate,…

- Un studiu elaborat de Universitatea din Tokyo estimeaza ca o parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza miercuri agentia…

- O parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza agentia EFE potrivit unui studiu elaborat de Universitatea din Tokyo.

- Un studiu elaborat de Universitatea din Tokyo estimeaza ca o parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza miercuri agentia…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va pune la dispoziția autoritaților un spațiu de cazare, pentru bolnavii care au nevoie de izolare. Potrivit rectorului instituției de invațamant, senatorul de Alba Daniel Breaz, este vorba despre Centrul de Cercetare și Studii ”Gaudeamus” de la Schit,…