Tokyo urmeaza sa trimita in regiune un distrugator in domeniul informatiilor si doua avioane de patrula maritima de tip P-3C, a precizat un purtator de cuvant al Executivului, Yoshihide Suga.



”Este vorba despre o misiune vizand sa garanteze pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu si sa asigure securitatea navelor care efectueaza transporturi in contul Japoniei”, a subliniat el, notand ca 90% dintre importurile nipone de petrol brut provin din regiune.



Decizia intervine in urma unor atacuri in vara vizand petroliere la Golful Persic, intre care si o nava japoneza, dar si…