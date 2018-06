Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP. Canalul public de televiziune NHK, precum si canalul privat TV Asahi…

- In aceasta dimineața, un barbat in varsta de 52 de ani, din municipiul... The post Accident grav in vestul țarii! Cinci oameni au fost raniți appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie in Arad, dupa un incendiu puternic care a avut loc intr-un cartier de blocuri. Pompierii au intervenit la inalțime pentru evacuarea persoanelor prinse intre flacarile care se manifestau violent, cu mare degajare de fum, la al doilea și al patrulea etaj al blocului. Din pacate, pentru una dintre…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului...

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de...

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto, iar incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din...