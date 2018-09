Stiri pe aceeasi tema

- 'Acest taifun a provocat pagube insemnate, in special in regiunea Osaka', a subliniat premierul Shinzo Abe, care a promis ca vor fi depuse 'eforturi maxime pentru tratarea acestei situatii si pentru a se repune in functiune infrastructura'. Taifunul Jebi, al 21-lea din acest sezon, cu viteze ale…

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis zece oameni, in timp ce alti peste 300 au fost raniti, a lasat doua milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri. Jebi a afectat doua mari orase japoneze,…

- Japonia a fost lovita de taifunul Jebi, cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Cel puțin zece persoane au murit și alte 300 au fost ranite, in urma fenomenului meteo extrem, noteaza BBC News. Taifunul Jebi a adus ploi torențiale și rafale de vant de peste 200 de kilometri la ora in vestul Japoniei…

- Jebi a afectat doua mari orase japoneze, Kyoto si Osaka. Sute de zboruri, circulatia feroviara si a feriboturilor au fost anulate, iar mii de oameni care au ramas blocati in aeroportul Osaka au fost evacuati. Aproximativ 800 de zboruri au fost anulate, la Nagoya si Osaka, inclusiv cele internationale.…

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis 10 oameni, a lasat 2 milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri, scrie news.ro.Jebi a afectat doua mari orase japoneze, Kyoto si Osaka. Sute de…

- Salvatori japonezi si-au intensificat marti eforturile, in pofida sanselor reduse de a gasi supravietuitori intre daramaturi, in urma ravagiilor facute de ploi in vestul Japoniei, unde au murit cel putin 156 de persoane, relateaza AFP. Autoritatile au anuntat ca nu au vesti despre aproximativ alti zece…

- Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile lor sunt ingreunate de faptul ca multe cartiere din orasele inundate au fost acoperite complet de noroi si daramaturi, informeaza AFP si DPA, citate de Agerpres. Din totalul provizoriu de 100…

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, în urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter în Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters. Premierul…