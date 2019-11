Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, releva un sondaj de opinie realizat de Panelbase in perspectiva alegerilor anticipate…

- Caderea guvernului Romaniei probabil nu va afecta rating-ul crucial BBB- al tarii, a anuntat marti agentia de rating S&P Global, tinand cont ca a fost luata deja in calcul intarzierea reducerii cheltuielilor, scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va semna, luni seara, doua acorduri comerciale cu Japonia, anunta Casa Alba, citata de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX. Donald Trump urmeaza sa semneze…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia condamna testul balistic efectuat de Corea de Nord, afirmâmd ca acesta reprezinta o încalcare a rezoluțiilor ONU, scrie Mediafax, citând Reuters. Abe a declarat pentru reporteri ca Phenianul a lansat cel puțin doua…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au semnat miercuri un acord limitat, care reduce tarifele pentru produsele agricole, echipamentele japoneze si alte produse, dar nu au reusit sa elimine riscul aplicarii de catre Statele Unite a unor tarife suplimentare pentru importurile…

- Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…