- Sandoz, o divizie a Grupului Novartis in Romania (Novartis Pharma, Novartis Oncology si Sandoz) anunta astazi o donatie de 100.000 de doze de hidroxiclorochina generica, produsa de Sandoz, pentru a acoperi nevoia de tratament pentru peste 4.000 de pacienti din Romania spitalizati si diagnosticati cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tatatu, a declarat ca in acest moment exista trei aparate in Romania cu care se poate realiza transfuzia de plasam ca tratament pentru pacientii cu COVID-19. Este vorba despre un tratament avizat recent de Agentia Americana a Medicamentelor (FDA), care consta in utilizarea…

- Japonia va spori productia de Avigan, un medicament aflat in faza de teste clinice pentru a trata COVID-19, cu scopul de a-si spori rezervele nationale precum si pentru a-l exporta mai multor tari care s-au aratat interesate de noul medicament nipon, relateaza duminica EFE. Aceasta masura…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a primit 18.000 de cutii Hidroxiclorochina, medicament folosit in tratamentul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, de la compania Sanofi Romania. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca donatia primita reprezinta ”o gura de oxigen” pentru sistemul medical.

- A invins coronavirusul: „Exista tratament, nu va temeti!”. Vezi ce medicament l-a vindecat de Covid-19 Kiril Domuschiev, patronul lui Ludogorets Razgrad, a iesit pozitiv saptamana trecuta la testul pe care l-a facut pentru Covid-19. Omul de afaceri a trecut imediat sub observatia medicilor, iar acum…

- Despre scenariul evoluției epidemiei din Romania, ministrul Sanatații spune ca este greu de anticipat in aceasta perioada , in ciuda masurilor stricte luate de Guvern, in condițiile in care se intorc foarte mulți in țara.„Scenariul este greu de anticipat deoarece autoritatile si Guvernul Orban au luat…

- Autoritatile japoneze au transmis ca barbatul este al saselea pasager de pe Diamond Princess - vasul de croaziera se afla in carantina de la inceputul lunii februarie - care a murit. El este prima victima de nationalitate britanica. Nu au fost oferite detalii privind varsta si numele lui.…