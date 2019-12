Stiri pe aceeasi tema

- Ambros Martin (51 de ani) ar putea elimina cu Rusia „naționala” țarii sale, iar Norvegia și Germania știu ce calcule iși fac in ultimul meci. Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) e partida pe care o mai avem de disputat in Main Round;„Tricolorele” nu mai au nicio sansa sa termine in primele 8, iar…

- Luni s-au jucat meciuri doar in grupa principala I, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Romania va evolua marti, de la ora 13.30, cu Suedia, potrivit news.ro.Rezultatele inregistrate in partidele de luni sunt: Germania – Serbia 28-29, Danemarca – Olanda 27-24 si Coreea de…

- Duminica s-au jucat primele partide in grupele principale, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania a pierdut cu campioana olimpica en-titre, Rusia, si a ratat astfel orice sansa de a mai spera la medalii, potrivit news.ro.Rezultatele complete de duminica sunt: Grupa I – Serbia –…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a suferit o noua rușine, la Mondialul de handbal feminin din Japonia. Dupa 10-10 la pauza, in condițiile in care jucatoarele lui Tomas Ryde au fost conduse in timpul reprizei la o diferenta de patru goluri, a urmat dezastrul. In minutul 39, Romania conducea…

- Pare simplu sa bagi mingea in poarta de la 7 metri. Sunt doar 7 metri! Insa in presiunea meciului cu Ungaria si cu Romania mereu disperata sa recupereze ecartul de goluri, poarta ni se parea mult mai mica atunci cand cuplul de arbitre din Germania dicta 7 metri in favoarea noastra! Romania - Rusia (azi,…

- Ungaria a câștigat, așa cum era de așteptat, meciul cu Senegal, scor 30-20, iar confruntarea cu România va fi una de totul sau nimic (vineri, 6 decembrie, de la ora 12:00). În derbiul zilei de la CM de handbal feminin, Franța a trecut de Germania, scor 27-25.Rezultatele zilei la…

- Duminica s-au disputat partidele din a doua etapa a grupelor B și C din cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. In Grupa C, campioana en-titre Franța continua parcursul slab (are un singur punct, dupa 19-19 vs Brazilia), Coreea de Sud și Danemarca au remizat, in timp ce Germania…

- Valoarea brandului României a scazut cu 3% în 2019, la 216 miliarde dolari, reiese dintr-un studiu realizat de Brand Finance. Pe de alta parte, forța brandului s-a îmbunatațit de la 59, la 62,7 puncte din 100, rezultând într-un avans al ratingului de la A la A+. În…