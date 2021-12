Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor occidentali si-au exprimat sambata "ingrijorarea" cu privire la "executiile sumare" ale unor fosti membri ai fortelor de securitate afgane de catre regimul taliban, dezvaluite de organizatiile pentru apararea drepturilor omului, si au cerut deschiderea rapida a unei anchete,…

- Ministrii Sanatatii din cadrul G7 se reunesc de urgenta luni, la Londra, in contextul unor ingrijorari provocate de noua varianta omicron a noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca in lume, in pofida inchiderii unor frontiere, relateaza AFP. Ministrii Sanatatii din Canada, Franta, Germania,…

- Un avion de lupta britanic F-35, unul dintre cele mai noi avioane de lupta invizibile ale armatei britanice, s-a prabușit miercuri dimineața in Marea Mediteranadupa decolarea de pe portavionul HMS Queen Elizabeth, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, citat de CNN. Pilotul s-a ejectat…

- Acordul a fost convenit in timpul unei vizite la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace. Zelenskiy afirmat intr-o declaratie ca a discutat cu Wallace despre cum poate avea loc o navigatie sigura pentru navele din Marea Neagra si Marea Azov si despre aspiratiile Ucrainei de a adera la…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca armata americana desfasoara activitati agresive in regiunea Marii Negre, creand o amenintare la adresa stabilitatii regionale si strategice, transmite Reuters. Intr-un comunicat citat de Interfax, ministerul a precizat ca a detectat in ultimele 24 de…

- Rusia a afirmat joi ca a folosit un avion de lupta pentru a intercepta un avion britanic spion in apropierea Crimeii, peninsula pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, transmite Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca incursiunea britanica face parte dintr-o intensificare mai larga…

- Fregata germana Bayern a ajuns intr-un port din Tokyo, in prima escala din ultimii 20 de ani a unei nave militare a Germaniei in Japonia, o tara care isi sporeste manevrele comune cu state aliate in fata puterii Chinei, relateaza EFE si Kyodo. Fregata Bayern efectueaza de joi manevre cu corpul…

- Cartea de identitate nu va mai putea fi utilizata incepind de astazi pentru a intra in Regatul Unit, care le cere acum cetatenilor europeni sau elvetieni sa prezinte un pasaport, una dintre ultimele consecinte ale Brexitului, noteaza AFP, conform Agerpres. Intr-un comunicat, Ministerul britanic de Interne…