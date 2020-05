Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cea mai mare parte a Japoniei, restrictiile de distantare sociala au fost relaxate inca din 14 mai, in conditiile in care numarul cazurilor noi de COVID-19 a fost tot mai mic, dar chiar si asa guvernul Abe a tinut Tokyo si alte patru regiuni sub o monitorizare atenta. Cel putin pana la ora actuala,…

- In perspectiva ridicarii starii de urgența in Tokyo, va anunțam ca am inceput pregatirile pentru reluarea activitații cu publicul a Secției Consulare a Ambasadei. Activitatea se va desfașura cu respectarea masurilor de protecție sanitara recomandate de autoritațile nipone

- Un inalt responsabil al parchetului din Tokyo a demisionat joi, dupa ce a recunoscut joi ca a jucat mahjong cu cativa ziaristi fara a respecta recomandarile de distantare sociala in timpul starii de urgenta din Japonia, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat luni prelungirea starii de urgenta in intregul arhipelag nipon pana la 31 mai, dupa ce responsabili guvernamentali au considerat prematura ridicarea urgentei sanitare, relateaza AFP si Reuters."Voi prelungi pana la 31 mai perioada starii de urgenta…

- Sportivii calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo si cei cu obiectiv principal JO de la Paris 2024 vor fi sustinuti financiar de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe perioada starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat al COSR remis, vineri, AGERPRES.…

- Premierul Shinzo Abe a declarat intrarea in stare de urgența a Japoniei pentru a impiedica raspandirea COVID-19. Masura va fi valabila pana pe 6 mai și va fi aplicata in capitala Tokyo și in șase prefecturi, potrivit CNN . Starea de urgența din Japonia va afecta 44% din populație. ”Cel mai important…

- Premierul nipon ABE Shinzo a declarat astazi, 7 aprilie 2020, instituirea starii de urgența in capitala Tokyo și in prefecturile Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo și Fukuoka. Premierul Abe face apel la cetațeni sa respecte cu strictețe indicațiile autoritaților, sa renunțe la deplasarile care nu…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Finantelor a anuntat joi ca ratele la banci pot fi suspendate la cererea debitorului – persoana fizica sau juridica – pentru o perioada de la una pana la noua luni, dar durata pe care se suspenda nu va depasi data de 31.12 2020. Florin Citu a precizat ca masura…