- Cea mai vârstnica persoana din lume, Kane Tanaka, nu va mai participa la ștafeta torței olimpice a Jocurilor de la Tokyo. Japoneza are 118 ani și urma sa primeasca torța la trecerea acesteia prin orașul Fukuoka.Familia decanei de vârsta, nascuta pe 2 ianuarie 1903, a anunțat ca aceasta…

- O petitie online care sustine anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo a strans aproape 200.000 semnaturi in cateva zile, in contextul in care pandemia de coronavirus contribuie la intensificarea opozitiei publice japoneze fata de evenimentul olimpic, transmite Reuters. Cu mai putin de tei luni inaintea…

- Larisa Iordache, 24 de ani, a acces la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, dupa un concurs cu emoții in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, noteaza Gazeta Sporturilor . Sportiva a dezvaluit ca a concurat joi, 21 aprilie, cu o stare „subfebrila”, dar „mi-am indeplinit visul”. La Europenele…

- Peste 70% dintre japonezi doresc anularea sau amanarea Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, in conditiile pandemiei de coronavirus, arata un sondaj dat publicitatii luni de agentia Kyodo News, cu ceva mai mult de 100 de zile de data la care ar urma sa inceapa competitia. Potrivit sondajului,…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august 2021, se vor desfașura fara spectatori straini. Olimpiada din Tokyo, care a fost amanata anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc fara spectatori și voluntari din afara Japoniei. Decizia a fost luata…

- Agentia de presa japoneza Kyodo News a scris, marti, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in aceasta vara fara spectatori din tari straine, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza lequipe.fr. Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile…

- Sportivii sunt incurajati sa se vaccineze impotriva Covid-19, inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, insa vaccinarea nu va fi obligatorie, a declarat joi vicepresedintele Comitetului International Olimpic (CIO), australianul John Coates, citat de AFP. "Vaccinarea nu este obligatorie, nu poate fi.…