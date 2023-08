Stiri pe aceeasi tema

- Japonia intentioneaza sa inceapa sa deverseze in ocean apa radioactiva tratata de la centrala nucleara Fukushima, distrusa de tsunami, inca de la sfarsitul lunii august, noteaza, luni, cotidianul japonez Asahi Shimbun, citand surse guvernamentale.

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Elevii olimpici romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica (OIM) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit Edupedu.ro. Doar un singur elev al lotului provine de…

- Japonia a obtinut marti aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU, AIEA, pentru planul sau de a elibera in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de un tsunami in 2011, in ciuda unei rezistente acerbe din partea Beijingului si a localnicilor, relateaza…

- Consumatorii din Coreea de Sud au inceput sa isi faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul inmultirii ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva, colectata de la centrala…

- O echipa de 21 de experti sud-coreeni se va deplasa duminica in Japonia pentru o inspectie de sase zile la fata locului inainte de deversarea planuita in mare a apei radioactive de la centrala nucleara avariata Fukushima.