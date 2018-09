Japonia se pregăteşte de impactul cu taifunul Jebi Puternicul taifun Jebi se indreapta, luni, spre vestul Japoniei unde, potrivit meteorologilor, va produce ploi torentiale, valuri inalte si rafale puternice de vant, informeaza DPA si Reuters. Jebi, a carui denumire inseamna ''randunica'' in limba coreeana, s-a intetit saptamana pana la nivel de super-taifun, insa a slabit din intensitate in cursul deplasarii in directie nordica. In cursul zilei de marti, cand va atinge coastele Japoniei, Jebi va fi un taifun de categoria 1 sau 2, conform prognozelor meteorologilor. Mai multe zone din vestul Japoniei ar putea fi afectate dupa ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

