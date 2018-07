Șase foști membri ai sectei Aum Adevarul Suprem, responsabila pentru atacul cu gaz sarin in metroul din Tokyo, in 1995, au fost executați joi dimineața, potrivit presei japoneze, citate de AFP. Toți cei 13 foști membri ai sectei Aum condamnati la moarte in urma cu cațiva ani au fost executati, inclusiv guru Shoko Asahara.