Japonia: S-au deschis secţiile de votare pentru alegerea guvernatorului metropolei Tokio Cetatenii japonezi cu drept de vot au inceput duminica sa voteze in scrutinul pentru alegerea guvernatorului capitalei Tokio, alegeri dominate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice si de un nou val de contaminari cu noul coronavirus, informeaza dpa si AFP. Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 07:00 (sambata 22:00 GMT) in capitala japoneza in care sambata au fost raportate 131 de infectari cu noul coronavirus, cea mai mare crestere zilnica inregistrata in ultimele doua luni. Aproximativ 11.4 milioane de cetateni cu drept de vot sunt asteptati la urne. Printre cei 22 de candidati se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

