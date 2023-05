Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin, seful Serviciului de Informatii Externe (BND), Bruno Kahl.Rusia inca este in pozitia de a "purta razboi pe termen lung" cu soldatii nou recrutati, a spus Kahl,…

- Dintre toate prostiile aruncate in spațiul public de propagandiștii Kremlinului, povestea falsa despre „țanțarii de lupta” ucraineni l-a lasat cu gura cascata pe șeful spionajului ucrainean Kirillo Budanov. „Țanțarii m-au impresionat destul de mult… Combate țanțarii – asta nu are preț”, a spus Budanov.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ”prevala” in lupta sa impotriva asa-zisilor ”imperialisti”, a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters. Coreea…

- Liderul chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca Beijingul va trimite un emisar in Ucraina pentru a discuta o posibila “soluționare politica” a razboiului dintre Rusia și aceasta țara. Beijingul a evitat pana acum implicarea in conflictele dintre alte țari, dar pare sa incerce sa se afirme ca forța…

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Federatia Rusa si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt “schizofrenie”. Acest lucru a fost afirmat marti de ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa, in urma vizitei efectuate la New York…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat oficiosului Rossiiskaia Gazeta, citat luni de agentia de stat rusa TASS.

- Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntari sa se alature sau sa se reinroleze in armata nationala pentru a lupta impotriva Statelor Unite, a informat sambata ziarul nord-coreean Rodong Sinmun, citat de Reuters. Aproximativ 800.000 de studenti si muncitori…

