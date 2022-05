Japonia pune embargou pe petrolul rusesc, dar își păstrează proiectele energetice cu Rusia Premierul japonez, Fumio Kishida, a anuntat luni ca tara sa va pune embargo asupra importurilor de petrol rusesc, dar isi mentine interesul in ceea ce priveste proiectele energetice cu Moscova, pentru a minimiza impactul asupra aprovizionarii cu energie, relateaza agentia EFE. „Pentru o tara precum Japonia, care depinde in mare parte de importurile de energie, este o decizie foarte dificila, dar coordonarea G7 este mai importanta intr-un moment precum cel actual”, le-a spus Kishida reprezentantilor presei. Anuntul prim ministrului nipon a fost facut la cateva ore dupa ce a participat la reuniunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

