Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii niponi au anuntat joi ca au decis sa nu-l puna sub acuzare pe fostul premier Shinzo Abe pentru ca biroul sau ar fi cheltuit in mod ilegal milioane de yeni (cateva sute de mii de euro) pe receptii pentru sustinatori, relateaza Kyodo. Procurorii au cerut in schimb sanctionarea…

- Orban a spus ca a luat decizia de a demisiona de la șefia guvernului inainte de discuția de ieri cu președintele și ca nu a exprimat intenția de a fi numit din nou in funcția de prim-ministru. „Cand am vazut rezultatele votului (inainte de intalnirea de luni de la pranz cu președintele Iohannis –…

- Procurori japonezi vor sa-l interogheze pe fostul premier Shinzo Abe cu privire la un scandal legat de finantarea receptiilor organizate pentru sustinatorii sai, au relatat joi media locale, citate de France Presse. Conform legislatiei japoneze, cheltuielile efectuate pentru evenimente politice trebuie…

- Procurorii niponi au cerut joi pedeapsa cu moartea pentru un criminal in serie cunoscut ca "asasinul de pe Twitter", condamnat pentru uciderea in 2017 a noua persoane care postasera ganduri de suicid in social-media. Cazul a zdruncinat Japonia, relateaza Kyodo, potrivit AGERPRES. Takahiro…

- Procurorii niponi au cerut joi pedeapsa cu moartea pentru un criminal in serie cunoscut ca "asasinul de pe Twitter", condamnat pentru uciderea in 2017 a noua persoane care postasera ganduri de suicid in social-media. Cazul a zdruncinat Japonia, relateaza Kyodo.

- Fiul președintelui brazilian Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, a fost pus sub acuzare in mod oficial pentru delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat, relateaza The Guardian. Flavio Bolsonaro, implicat in practica „rachadinha” Procurorii din Rio de Janeiro au anunțat marți noaptea…

- Procurorii brazilieni l-au pus sub acuzare in mod oficial pe fiul cel mare al președintelui Jair Bolsonaro pentru delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri și constituirea unui grup infracțional organizat, transmite The Guardian, citat de hotnews . Procurorii din Rio de Janeiro au anunțat ca…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a decis vineri ca cetatenii tarii vor primi gratis cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului. Masura face parte din planul general de reducere a incidentei COVID-19 in aceasta tara, anunta agentia Kyodo.