- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, l-a invitat pe prim-ministrul Japoniei sa participe la summit-ul Platforma Crimeea. El a anunțat despre acest lucru miercuri, 14 aprilie, pe pagina sa de Twitter. "Sint fericit sa vorbesc cu Yoshihide Suga. Ii sint recunoscator pentru sprijinul Japoniei la…

- Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo se vor organiza fara spectatori din afara Japoniei. Drept urmare, economia tarii va inregistra o pierdere uriasa, de 13 miliarde de dolari. Iar acest dezastru nu se opreste aici.

- Seiko Hashimoto, presedinta Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a exclus posibilitatea ca sportivii sa fie însotiti de membri ai familiilor la competitia polisportiva din Japonia, într-un interviu publicat marti de Mainichi Shimbun, citat de AFP."Este o ocazie…

- Eliza Samara face sacrificii enorme pentru sportul pe care il practica de la 5 ani. Ca sa aiba meciuri in picioare, sportiva a zburat pentru doua luni in Japonia, unde a participat la mai multe competiții. Din cauza pandemiei, japonezii au niște reguli stricte de la care nu se abat! „Am mers in Japonia…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in estul Japoniei, in regiunea Fukushima, la aproape zece ani de la dezastrul nuclear din 2011. Seismul puternic a fost resimtit pe scara larga in toata tara și a zguduit cladirile capitalei Tokyo.

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

- Decizia lui Yoshiro Mori, 83 de ani, președintele Comitetului de Organizare al Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost luata la o saptamana dupa ce acesta declarase in timpul unei ședințe a Comitetului Olimpic ca ”femeile vorbesc prea mult in timpul ședințelor”, explica CNN . ”In consiliile cu multe femei,…

- Numarul vizitatorilor straini in Japonia a scazut anul trecut cu 87,1%, cel mai semnificativ declin din 1964, cand au devenit disponibile date comparabile, a anuntat miercuri agentia nipona de turism, transmit Reuters si Kyodo, informeaza AGERPRES . Restrictiile si masurile luate pentru a limita raspandirea…