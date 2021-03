Premierul japonez, Yoshihide Suga, intentioneaza sa viziteze Statele Unite in aprilie, fiind astfel primul lider strain care se intalneste personal cu presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri guvernul japonez, noteaza AFP. "Daca circumstantele permit, premierul Suga va vizita Statele Unite in prima jumatate a lunii aprilie", a declarat presei purtatorul de cuvant al guvernului japonez, Katsunobu Kato. Yoshihide Suga va deveni astfel "primul lider strain care se va intalni fata in fata" cu presedintele Biden, instalat la Casa Alba in ianuarie, a adaugat purtatorul de cuvant. Eventualitatea…