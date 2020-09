Japonia: Premierul demisionar Abe pledează pentru întărirea capacităţilor de apărare antirachetă Premierul japonez Shinzo Abe, care se pregateste sa plece din functie saptamana viitoare din motive de sanatate, a insistat vineri pe necesitatea intaririi capacitatilor de aparare antiracheta ale tarii, cu precadere pentru a contracara amenintarea nord-coreeana, transmite AFP. ''Cred ca este necesar sa intarim descurajarea si, astfel, sa reducem si mai mult eventualitatea unui atac contra Japoniei cu rachete balistice si alte'' arme, a afirmat Abe intr-un comunicat. Guvernul a prevazut sa identifice ''pana la sfarsitul anului'' politica de urmat pentru a raspunde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia acuza China de accentuarea revendicarilor sale teritoriale in marja crizei sanitare si o suspecteaza de propaganda si dezinformare cu privire la pandemia covid-19, in contextul in care Beijingul furnizeaza ajutor unor tari in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis luni un buget de 400 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru reconstructia zonelor tarii devastate recent de inundatiile si alunecarile de teren care au lasat in urma cel putin 72 de morti, informeaza agentia AFP. Abe a facut acest anunt…

- Ploile torentiale in cantitati record care au afectat saptamana aceasta regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei au provocat 70 de decese pana duminica, in timp ce salvatorii continua operatiunile de cautare a persoanelor date disparute, noteaza Agerpres, citand agentia Xinhua.Potrivit sursei citate,…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP.

- Guvernul nipon a confirmat, joi, ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Consiliul national de securitate a discutat…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP. "Consiliul national de securitate a discutat acest subiect si…