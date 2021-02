Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare in Japonia, considerat o reduta omogena a barbatilor in varsta, doreste acum ca la reuniunile importante ale sale sa fie prezente mai multe femei, cu conditia ca ele sa nu intervina in discutii, a informat miercuri Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Dupa ce presedintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo a demisionat ca urmare a unei declaratii considerata sexista, partidul aflat la putere in Japonia a invitat femeile la sedintele importante, dar cu o conditie, si anume sa nu vorbeasca, relateaza Reuters.

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo vor marca, sambata, fara fast si fara focuri de artificii sase luni ramase pana la startul evenimentului olimpic, in contextul starii de urgenta impusa in Japonia de noul val de infectii cu COVID-19 si a scaderii interesului publicului autohton, transmite…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs in largul coastei nord-estice a Taiwanului si a fost resimtit la Taipei, fara ca autoritatile sa raporteze pagube materiale, informeaza Reuters.Epicentrul seismului - care a zguduit cladirile din capitala - a fost localizat in largul coastei comitatului Yilan,…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters. Starea de urgenta se instituie incepand de vineri, 8 ianuarie, pana…

- Producatorul auto Nissan Motor intentioneaza sa-si reduca si mai mult prezenta in Europa si sa externalizeze operatiunile de fabricare si vanzare a masinilor sale catre partenerul de alianta Renault, a anuntat publicatia nipona Yomiuri, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ca parte a planului sau…

- O decizie a Partidului Comunist Chinez de a majora varsta de pensionare, in cadrul unui plan economic si de dezvoltare pe termen lung, a provocat nemultumiri pe social media intr-o tara care imbatraneste rapid, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In 2018, aproape 250 de milioane din cei 1,4 miliarde…