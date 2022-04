Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Japoniei a aprobat miercuri revocarea statutului de „natiune cea mai favorizata” care pana acum a aparținut Rusiei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife si bariere comerciale. De asemenea, au fost introduse modificari legislative…

- Miercuri, Parlamentul Japoniei a aprobat revocarea clauzei „natiunii celei mai favorizate” acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife…

- Parlamentul Japoniei a aprobat miercuri revocarea clauzei „natiunii celei mai favorizate” acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife…

- Parlamentul Japoniei a aprobat miercuri revocarea clauzei 'natiunii celei mai favorizate' acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Australia va emite o notificare oficiala prin care retrage dreptul la clauza Natiunii celei mai favorizate (MFN) si va aplica o taxa valama suplimentara de 35% tuturor importurilor din Rusia si Belarus”, se arata in comunicatul de presa, adaugand ca Australia se va alatura, astfel, ”altor tari care…

- Pare destul de sigur ca Vladimir Putin nu va putea sa caștige acest razboi in termenii pe care ii prefera. Exista insa mai multe moduri in care el ar putea pierde in cele din urma, scriu doi experți ai think-tank-ului american German Marshall Fund, intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs…

- Statele Unite, impreuna cu Grupul celor șapte națiuni și Uniunea Europeana, vor acționa vineri pentru a revoca clauza națiunii celei mai favorizate a Rusiei in urma invaziei din Ucraina, au declarat pentru Reuters mai multe persoane familiare cu situația.

- Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP.Japonia a ridicat rapid de la sol avioane de vanatoare pentru…