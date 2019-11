Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, un sustinator inflacarat al interzicerii armelor nucleare, a comunicat duminica japonezilor, la Nagasaki, mesajul necesitatii abolirii acestora, urmand sa o faca ulterior si la Hiroshima, cele doua orase devastate de bombardamentele atomice din cel de-al doilea razboi mondial, singurele…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care au suferit bombardamente atomice, potrivit Reuters,…

- Ministrul de Externe german Heiko Maas a pledat pentru dezarmare nucleara in timpul unei vizite efectuate vineri in orasul japonez Hiroshima, dar s-a pronuntat impotriva unei retrageri unilaterale a armelor atomice stationate de catre SUA in Germania, informeaza agentia DPA. ''Nu are rost…

- Papa Francisc le va solicita liderilor politici ai lumii sa renunte permanent la armele nucleare in discursurile pe care acesta le va sustine luna viitoare, cu ocazia vizitelor la Hiroshima si Nagasaki, conform unui anunt facut miercuri de Vatican, transmite Kyodo potrivit Agerpres Suveranul Pontif…