Japonia: Opt morţi şi cel puţin 240 de răniţi în urma unei furtuni de iarnă Cel putin opt persoane au murit si alte aproximativ 240 au fost ranite in urma unei puternice furtuni de iarna care a afectat duminica regiuni costiere situate de-a lungul Marii Japoniei, au relatat media locale, informeaza DPA.



Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura ce un front de aer rece a adus ninsori abundente in zonele nordice si centrale ale tarii.



Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit decedat intr-o masina acoperita de zapada in orasul Himi, potrivit Kyodo News.



Furtuna de iarna a provocat ranirea a cel putin 240 de persoane,…

