- Autoritațile de la Tokyo se pregatesc de impunerea unor restricții drastice, in condițiile recrudescenței infectprilor cu noul coronavirus, dar, in același timp, nu renunța la ideea organizarii Jocurilor Olimpice. Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus, descriind drept "foarte severa" situatia sanitara din Japonia,…

- Indemnand populatia sa evite iesirile neesentiale, Suga a declarat ca guvernul sau se pregateste sa modifice legea, ca sa poata sanctiona institutiile ce nu respecta directivele de a-si restrange programul sau de a inchide temporar. In acelasi timp, el a promis masuri de stimulare. Cu toate acestea,…

- Autoritațile nipone vor impune o noua stare de urgența in regiunea Tokyo din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, potrivit premierului Yoshihide Suga, citat de AFP. El a sfatuit populația sa iasa...

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus. Acesta a descris drept „foarte severa” situatia sanitara…

- Invenție incredibila, in Japonia, unde un magazin din Osaka a primit ajutorul unui robot pentru a se asigura ca oamenii poarta maști și pastreaza distanța sociala, scrie The Guardian. Robotul se plimba prin magazin și ii atenționeaza pe cei care nu respecta masurile de prevenție.Robovie, dezvoltat de…