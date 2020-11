Japonia: Numărul de sinucideri a crescut pentru a patra lună la rând, în contextul pandemiei de COVID-19 Numarul de sinucideri a crescut în octombrie pentru a patra luna la rând în Japonia, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, activiștii antisuicid punând trendul pe seama impactului economic al pandemiei de COVID-19 în special în rândul femeilor, transmite Reuters.



Potrivit datelor preliminare publicate de poliție, numarul total de sinucideri a fost de 2.153 în octombrie, cu peste 300 mai mare decât în luna anterioara și cel mai ridicat bilanț lunar din mai 2015.



Din cazurile înregistrate în…

Sursa articol: hotnews.ro

